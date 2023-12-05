Війна в Ізраїлі: сім’ї заручників вимагають зустрічі з Нетаньягу

Заручники, викрадені ХАМАС, досі залишаються в секторі Гази. Їхні сім'ї вимагають зустрітися з членами військового кабінету, попередивши, що активізують протести проти уряду, якщо міністри відмовляться.

Про це пише The Times of Israel.

Як сказали родичі полонених: "Все, що ми просимо - це щоб Кабмін зустрівся з нами сьогодні. Ми заслуговуємо на це, ця зневага до нас є принизливою".

За їхніми словами, якщо з ними не зустрінуться до 20:00, вони посилять протести.

Водночас прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу заперечив, що родини ігнорують і сказав, що зустріч призначена на середу, 6 грудня.

Пізніше в його офісі повідомили, що перенесення зустрічі розглядається.

Згодом стало відомо, що бойовики терористичного угруповання ХАМАС під час атаки на Ізраїль 7 жовтня, випустили ракету, яка влучила у військову базу, де, ймовірно, зберігається ядерна зброя.

Що відбувається на Близькому Сході?

Нагадаємо, Ізраїльська армія почала діяти на півдні Сектора Гази. У ЦАХАЛ обіцяють не менш потужну операцію, ніж та, що була на півночі цього регіону.

Зокрема, армія Ізраїлю (ЦАХАЛ) підірвала будівлі Міністерства юстиції та Верховного суду у Секторі Гази.

Голова Міноборони Ізраїлю Йоав Галлант повідомив про повернення військових до бойових дій у Секторі Гази після того, як ХАМАС порушив умови перемирʼя.

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