Війна в Ізраїлі: сім’ї заручників вимагають зустрічі з Нетаньягу

В офісі Нетаньягу перенесли зустріч.
Заручники, викрадені ХАМАС, досі залишаються в секторі Гази. Їхні сім'ї вимагають зустрітися з членами військового кабінету, попередивши, що активізують протести проти уряду, якщо міністри відмовляться.
Про це пише The Times of Israel.
Як сказали родичі полонених: "Все, що ми просимо - це щоб Кабмін зустрівся з нами сьогодні. Ми заслуговуємо на це, ця зневага до нас є принизливою".
За їхніми словами, якщо з ними не зустрінуться до 20:00, вони посилять протести.
Водночас прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу заперечив, що родини ігнорують і сказав, що зустріч призначена на середу, 6 грудня.
Пізніше в його офісі повідомили, що перенесення зустрічі розглядається.
Згодом стало відомо, що бойовики терористичного угруповання ХАМАС під час атаки на Ізраїль 7 жовтня, випустили ракету, яка влучила у військову базу, де, ймовірно, зберігається ядерна зброя.
Що відбувається на Близькому Сході?
Нагадаємо, Ізраїльська армія почала діяти на півдні Сектора Гази. У ЦАХАЛ обіцяють не менш потужну операцію, ніж та, що була на півночі цього регіону.
Зокрема, армія Ізраїлю (ЦАХАЛ) підірвала будівлі Міністерства юстиції та Верховного суду у Секторі Гази.
Голова Міноборони Ізраїлю Йоав Галлант повідомив про повернення військових до бойових дій у Секторі Гази після того, як ХАМАС порушив умови перемирʼя.