Ізраїльська армія почала операцію на півдні Сектора Гази

Рух ізраїльської армії у цьому напрямку розпочався ще вранці в суботу, 2 грудня.

Ізраїльська армія почала діяти на півдні Сектора Гази. У ЦАХАЛ обіцяють не менш потужну операцію, ніж та, що була на півночі цього регіону.

Про це в неділю, 3 грудня, повідомив начальник штабу ЦАХАЛ генерал-лейтенант Герці Галеві, передає The Times of Israel.

За його словами, рух ізраїльської армії у цьому напрямку розпочався ще вранці в суботу.

“Вона [військова операція] буде не менш потужною, ніж [операції на півночі Гази], вона матиме не менші результати. Командири ХАМАСу зустрінуться з ЦАХАЛом всюди”, - заявив Галеві, виступаючи перед військами на півдні Ізраїлю.

Також читайте Ізраїль планує створити буферну зону в секторі Гази - Reuters

Упродовж дня в Інтернеті з’являлися кадри, які показували ізраїльські танки на півдні Сектора Гази, зокрема на північ від міста Хан-Юніса. ХАМАС також заявив про зіткнення з військами в цьому районі.

“У нас є можливості, щоб зробити... так само, як ми робили це з силою і ретельно на півночі Сектора Гази. Ми робимо це зараз на півдні Сектора Гази, і ми також продовжуємо поглиблювати досягнення на півночі”, – додав начальник штабу ЦАХАЛ.

Нагадаємо, міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант повідомив про повернення військових до бойових дій у Секторі Гази після того, як ХАМАС порушив умови перемирʼя.

Читайте також: