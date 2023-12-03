"Барселона" здолала "Атлетіко" у центральному матчі 15-го туру Ла Ліги (відео)

"Барселона" обіграла мадридський "Атлетіко" у центральному матчі 15-го туру іспанської Ла Ліги. Поєдинок на "Естадіо Олімпіко" в Барселоні завершився з рахунком 1:0 .

Єдиний гол у цьому протистоянні було забито в першому таймі. На 28-й хвилині Рафінья вивів Жоау Феліша один на один з воротарем "матрацників" Яном Облаком, а португальський талант перекинув м'яч до сітки.

Цікаво, що 24-річний форвард збірної Португалії виступає за "Барселону" на правах оренди саме з "Атлетіко", у ворота якого забив переможний м'яч.

Огляд матчу "Барселона" – "Атлетіко"

Після цієї перемоги "Барселона" (34 очки) посідає третє місце в турнірній таблиці Ла Ліги. "Атлетіко" (31 бал) йде четвертим, але має один матч у запасі. Лідирує у чемпіонаті мадридський "Реал" Андрія Луніна (38 очок), який лише за додатковими показниками випереджає "Жирону" Віктора Циганкова та Артема Довбика.

У наступному турі Примери "синьо-гранатові" 10 грудня в каталонському дербі приймуть "Жирону". Того ж дня команда Дієго Сімеоне на своєму полі зустрінеться з "Альмерією".

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