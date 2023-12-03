"Інтер" завдяки красивим голам знищив "Наполі" та повернув собі лідерство у Серії А (відео)

"Інтер" на виїзді розгромив "Наполі" у центральному матчі 14-го туру італійської Серії А. Поєдинок на стадіоні "Дієго Армандо Марадона" завершився з рахунком 0:3 .

На старті зустрічі активніше діяли "партенопейці", але сейви голкіпера Янна Зоммера дозволили "нерадзуррі" не пропустити.

Під завісу першого тайму підопічні Сімоне Індзагі відкрили рахунок у матчі. На 44-й хвилині після скидання від Ніколо Барелли ефектним ударом з-за меж штрафного забив Хакан Чалханоглу.

У другому таймі "Інтер" подвоїв свою перевагу. На 62-й хвилині Лаутаро Мартінес передачею знайшов Бареллу в карному майданчику неаполітанців, а той невимушено розібрався з двома захисниками та пробив повз воротаря господарів Алекса Мерета.

Наприкінці матчу міланський клуб відзначився утретє. На 85-й хвилині Маркус Тюрам розстріляв порожні ворота після прострілу Хуана Куадрадо.

Після цієї перемоги "Інтер" (35 очок) повернувся на перше місце у Серії А. "Нерадзуррі" відібрали лідерство в "Ювентуса" (33 бали), який 1 грудня обіграв "Монцу" (2:1). "Наполі" (24 пункти) опустився на п'яту позицію.

У наступному турі італійського чемпіонату "Інтер" 9 грудня прийме "Удінезе". Днем раніше підопічні Вальтера Маццаррі на виїзді зіграють проти "Ювентуса".

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