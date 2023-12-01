Серія А: розклад і результати матчів 14-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

"Дженоа" Малиновського зустрінеться з "Емполі" Коваленка, а в центральному поєдинку "Наполі" прийме "Інтер".
1 – 4 грудня відбудуться матчі 14-го туру італійської Серії А сезону-2023/24.
Він розпочнеться у п'ятницю виїзним поєдинком "Ювентуса" проти "Монци".
У суботу "Дженоа" Руслана Малиновського в "українському дербі" поміряється силами з "Емполі" Віктора Коваленка.
Також цього дня "Лаціо" прийме "Кальярі", а "Мілан" вдома протистоятиме "Фрозіноне".
Центральний матч туру винесено на неділю – чинний чемпіон "Наполі" прийматиме "Інтер".
Завершиться тур у понеділок поєдинком між "Торіно" та "Аталантою".
- Після 13-го туру таблицю чемпіонату Італії очолює "Інтер" (32 очки). Другу позицію посідає "Ювентус" (30). На третій сходинці – "Мілан" (26). Четвертим йде "Наполі" (24).
- Матчі 15-го туру Серії А відбудуться 8 – 11 грудня.
- Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Італії стали "Фрозіноне", "Дженоа" та "Кальярі".
|ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР
|П'ятниця, 1 грудня
|21:45
|МОНЦА
|_:_
|ЮВЕНТУС
|Субота, 2 грудня
|16:00
|ДЖЕНОА
|_:_
|ЕМПОЛІ
|19:00
|ЛАЦІО
|_:_
|КАЛЬЯРІ
|21:45
|МІЛАН
|_:_
|ФРОЗІНОНЕ
|Неділя, 3 грудня
|13:30
|ЛЕЧЧЕ
|_:_
|БОЛОНЬЯ
|16:00
|УДІНЕЗЕ
|_:_
|ВЕРОНА
|16:00
|ФІОРЕНТИНА
|_:_
|САЛЕРНІТАНА
|19:00
|САССУОЛО
|_:_
|РОМА
|21:45
|НАПОЛІ
|_:_
|ІНТЕР
|Понеділок, 4 грудня
|21:45
|ТОРІНО
|_:_
|АТАЛАНТА
Таблиця Серії А після 13-го туру
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