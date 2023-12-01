Серія А: розклад і результати матчів 14-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

"Дженоа" Малиновського зустрінеться з "Емполі" Коваленка, а в центральному поєдинку "Наполі" прийме "Інтер".

1 – 4 грудня відбудуться матчі 14-го туру італійської Серії А сезону-2023/24.

Він розпочнеться у п'ятницю виїзним поєдинком "Ювентуса" проти "Монци".

У суботу "Дженоа" Руслана Малиновського в "українському дербі" поміряється силами з "Емполі" Віктора Коваленка.

Також цього дня "Лаціо" прийме "Кальярі", а "Мілан" вдома протистоятиме "Фрозіноне".

Центральний матч туру винесено на неділю – чинний чемпіон "Наполі" прийматиме "Інтер".

Завершиться тур у понеділок поєдинком між "Торіно" та "Аталантою".

Після 13-го туру таблицю чемпіонату Італії очолює "Інтер" (32 очки). Другу позицію посідає "Ювентус" (30). На третій сходинці – "Мілан" (26). Четвертим йде "Наполі" (24).

Матчі 15-го туру Серії А відбудуться 8 – 11 грудня.

Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Італії стали "Фрозіноне", "Дженоа" та "Кальярі".

Таблиця Серії А після 13-го туру

Таблиця Серії А після 13-го туру / Фото: flashscore.ua

Читайте також:

Ла Ліга: розклад і результати матчів 15-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

Ліга чемпіонів: "Бенфіка" з Трубіним втратила перемогу над "Інтером", ведучи в рахунку 3:0 (відео)

"Реал" з Луніним у гольовій перестрілці здолав "Наполі" та виграв групу Ліги чемпіонів (відео)