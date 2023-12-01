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Серія А: розклад і результати матчів 14-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Серія А: розклад і результати матчів 14-го туру чемпіонату Італії з футболу, турнірна таблиця

"Наполі" – "Інтер" / Фото: Associated Press

"Дженоа" Малиновського зустрінеться з "Емполі" Коваленка, а в центральному поєдинку "Наполі" прийме "Інтер".

1 – 4 грудня відбудуться матчі 14-го туру італійської Серії А сезону-2023/24.

Він розпочнеться у п'ятницю виїзним поєдинком "Ювентуса" проти "Монци".

У суботу "Дженоа" Руслана Малиновського в "українському дербі" поміряється силами з "Емполі" Віктора Коваленка.

Також цього дня "Лаціо" прийме "Кальярі", а "Мілан" вдома протистоятиме "Фрозіноне".

Центральний матч туру винесено на неділю – чинний чемпіон "Наполі" прийматиме "Інтер".

Завершиться тур у понеділок поєдинком між "Торіно" та "Аталантою".

  • Після 13-го туру таблицю чемпіонату Італії очолює "Інтер" (32 очки). Другу позицію посідає "Ювентус" (30). На третій сходинці – "Мілан" (26). Четвертим йде "Наполі" (24).
  • Матчі 15-го туру Серії А відбудуться 8 – 11 грудня.
  • Новачками цього сезону елітного дивізіону чемпіонату Італії стали "Фрозіноне", "Дженоа" та "Кальярі".
ЧЕМПІОНАТ ІТАЛІЇ / СЕРІЯ А-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР
П'ятниця, 1 грудня
21:45 МОНЦА   _:_   ЮВЕНТУС
Субота, 2 грудня
16:00 ДЖЕНОА   _:_   ЕМПОЛІ
19:00 ЛАЦІО   _:_   КАЛЬЯРІ
21:45 МІЛАН   _:_   ФРОЗІНОНЕ
Неділя, 3 грудня
13:30 ЛЕЧЧЕ   _:_   БОЛОНЬЯ
16:00 УДІНЕЗЕ   _:_   ВЕРОНА
16:00 ФІОРЕНТИНА   _:_   САЛЕРНІТАНА
19:00 САССУОЛО   _:_   РОМА
21:45 НАПОЛІ   _:_   ІНТЕР
Понеділок, 4 грудня
21:45 ТОРІНО   _:_   АТАЛАНТА

Таблиця Серії А після 13-го туру

Таблиця Серії А після 13-го туру / © flashscore.ua
Таблиця Серії А після 13-го туру / Фото: flashscore.ua

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Дата публікації
Перегляди
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