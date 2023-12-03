"Манчестер Сіті" у божевільній "перестрілці" втратив перемогу над "Тоттенгемом" в АПЛ (відео)

"Городяни" та "шпори" по три рази вразили ворота одне одного.

"Манчестер Сіті" та "Тоттенгем" зіграли внічию у центральному матчі 14-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Результативний поєдинок на стадіоні "Етіхад" у Манчестері завершився з рахунком 3:3 .

На шостій хвилині зустрічі Сон Хин Мін вивів лондонський клуб вперед, але вже через три хвилини південнокореєць зрізав м'яч у власні ворота й рахунок став рівним.

На 31-й хвилині "городяни" розіграли чудову комбінацію, яку влучним ударом завершив Філ Фоден. Тож на перерву команда Хосепа Гвардіоли пішла за мінімальної переваги в рахунку.

У другому таймі підопічні Ангелоса Постекоглу зуміли зрівняти рахунок. На 69-й хвилині відзначився Джовані Ло Чельсо.

На 81-й хвилині "небесно-блакитні" знову вирвалися вперед – гол в активі Джека Гріліша. Проте втримати перемогу манчестерський клуб не зміг – на 90-й хвилині Деян Кулусевскі приніс "шпорам" нічию.

Огляд матчу "Манчестер Сіті" – "Тоттенгем"

Після цього матчу "Манчестер Сіті" (30 очок) посідає третє місце в АПЛ. "Городяни" на один бал відстають від "Ліверпуля" та на три пункти від "Арсенала" українця Олександра Зінченка.

"Тоттенгем" (27 очок) перервав свою серію із трьох поразок поспіль та йде на п'ятій позиції.

У наступному турі "Манчестер Сіті" 6 грудня на виїзді зустрінеться з "Астон Віллою", а "шпори" днем пізніше приймуть "Вест Гем".

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