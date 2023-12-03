"Манчестер Сити" в сумасшедшей "перестрелке" упустил победу над "Тоттенхэмом" в АПЛ (видео)

"Горожане" и "шпоры" по три раза поразили ворота друг друга.

"Манчестер Сити" и "Тоттенхэм" сыграли вничью в центральном матче 14-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Результативный поединок на стадионе "Этихад" в Манчестере завершился со счетом 3:3 .

На шестой минуте встречи Сон Хын Мин вывел лондонский клуб вперед, но уже через три минуты южнокореец срезал мяч в свои ворота и счет стал равным.

На 31-й минуте "горожане" разыграли отличную комбинацию, которую точным ударом завершил Фил Фоден. Так что на перерыв команда Хосепа Гвардиолы ушла при минимальном преимуществе в счете.

Во втором тайме подопечные Ангелоса Постекоглу сумели сравнять счет. На 69-й минуте отличился Джованни Ло Чельсо.

На 81-й минуте "небесно-голубые" снова вырвались вперед – гол в активе Джека Грилиша. Однако удержать победу манчестерский клуб не смог – на 90-й минуте Деян Кулусевски принес "шпорам" ничью.

Обзор матча "Манчестер Сити" – "Тоттенхэм"

После этого матча "Манчестер Сити" (30 очков) занимает третье место в АПЛ. "Горожане" на один балл отстают от "Ливерпуля" и на три пункта от "Арсенала" украинца Александра Зинченко.

"Тоттенхэм" (27 очков) прервал свою серию из трех поражений подряд и идет на пятой позиции.

В следующем туре "Манчестер Сити" 6 декабря на выезде встретится с "Астон Виллой", а "шпоры" днем позже примут "Вест Хэм".

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