"Арсенал" одержал победу в 14-м туре АПЛ – Зинченко отдал ассист и "привез" гол (видео)

Победа над "волками" позволила "канонирам" укрепиться на первом месте в чемпионате Англии.

"Арсенал" украинца Александра Зинченко обыграл "Вулверхэмптон" в домашнем матче 14-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Поединок в Лондоне завершился со счетом 2:1 .

Команда Микеля Артеты вышла вперед на шестой минуте встречи – Букайо Сака отличился после передачи Такехиро Томиясу.

На 13-й минуте "пушкари" удвоили свое преимущество. Зинченко подключился к атаке своей команды и отдал голевую передачу на Мартина Эдегора.

В конце поединка "волкам" удалось вернуть интригу. На 86-й минуте Зинченко потерял мяч в собственной штрафной, а Матеус Кунья сразу же наказал команду украинца, точно пробив в дальний угол.

К счастью, эта ошибка Александра не стоила его команде потери очков. "Канониры" довели дело до победы и, имея 33 очка, лидируют в АПЛ. Команда Артеты на 4 балла опережает "Манчестер Сити", который сыграл на один матч меньше. "Вулверхэмптон" (15 пунктов) опустился на 13-е место.

В следующем туре "Арсенал" 5 декабря на выезде сыграет с "Лутоном". В этот же день "Вулверхэмптон" примет "Бернли".

Обзор матча "Арсенал" – "Вулверхэмптон"

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