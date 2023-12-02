Макрон призвал Израиль отказаться от полного уничтожения ХАМАС

Французский лидер считает, что это может затянуть войну на долгие годы.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Израиль должен конкретизировать свои цели в отношении ХАМАС во избежание "бесконечной войны".

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Об этом Макрон заявил на пресс-конференции в субботу в кулуарах саммита ООН по вопросам изменения климата (COP28) в Дубае, передает корреспондент Укринформа.

"Что такое полное уничтожение ХАМАСа? Кто-то считает, что это возможно? Если да, то война будет длиться десять лет", — сказал Макрон.

Президент Франции заявил, что в ответ на террористические действия ХАМАС это не "уничтожение целой территории или бомбардировка всех гражданских объектов". Он призвал "удвоить усилия для достижения продолжительного прекращения огня".

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский опасается, что война в Израиле может повлиять на поддержку Украины.

Кроме того, мы ранее информировали, что Израиль и ХАМАС договорились продлить перемирие еще на один день.

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