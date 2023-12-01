Израиль и ХАМАС договорились продлить перемирие еще на один день — СМИ

Израиль и ХАМАС согласились продлить перемирие еще на один день.
Израиль и ХАМАС договорились продлить временное перемирие в Газе на восьмой день.
Об этом сообщили египетские официальные лица, пишет WSJ.
Речь идет о соглашении, предусматривающем освобождение еще 10 заложников, преимущественно женщин и детей.
Отметим, что государственный секретарь США Энтони Блинкен посещает регион, где он призвал израильтян продолжить паузу и уменьшить жертвы среди гражданского населения, если боевые действия возобновятся.
Также Блинкен призвал к гражданскому «плану защиты», который останавливает перемещение палестинцев и определяет безопасные места, включая больницы и другую критическую инфраструктуру.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Это просто чудо! Маленькую Эмили из Израиля, которую "убил" ХАМАС и "похоронил" отец, нашли в живых!
Читайте также:
- Среди заложников ХАМАСа есть беременные, больные раком и диабетом: семьи боятся за здоровье людей
- ХАМАС освободил новую группу израильских заложников: перемирие могут продлить
- "Через месяц-два Израиль покончит с ХАМАСом": прогноз политтехнолога