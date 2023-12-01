Израиль и ХАМАС договорились продлить перемирие еще на один день — СМИ

Израиль и ХАМАС согласились продлить перемирие еще на один день.

Израиль и ХАМАС договорились продлить временное перемирие в Газе на восьмой день.

Об этом сообщили египетские официальные лица, пишет WSJ.

Речь идет о соглашении, предусматривающем освобождение еще 10 заложников, преимущественно женщин и детей.

Отметим, что государственный секретарь США Энтони Блинкен посещает регион, где он призвал израильтян продолжить паузу и уменьшить жертвы среди гражданского населения, если боевые действия возобновятся.

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Также Блинкен призвал к гражданскому «плану защиты», который останавливает перемещение палестинцев и определяет безопасные места, включая больницы и другую критическую инфраструктуру.

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