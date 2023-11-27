"Через месяц-два Израиль покончит с ХАМАСом": прогноз политтехнолога

Вскоре тема войны на Ближнем Востоке исчезнет из повестки дня в США.

Война на Ближнем Востоке не продлится долго. Однако президент Соединенных Штатов Джо Байден действительно жертвует своим рейтингом, оказывая помощь Израилю.

Такое мнение высказал находящийся в Израиле российский политолог Аббас Галлямов в интервью ТСН.ua.

“Война в Израиле все же ненадолго. Выборы через год, потому время еще есть. Повестка дня поменяется еще неоднократно. Поэтому все комментаторы фиксируют снижение рейтинга Байдена”, — отметил эксперт.

По его словам, связь с нынешней войной в Израиле действительно: “Байден, помогая Израилю, действительно частично жертвует своим рейтингом. Но эта история ненадолго. Все-таки Израиль еще месяц-два и покончит с ХАМАСом. После этого эта тема перестанет доминировать в повестке дня”.

Ситуация на Ближнем Востоке

Начальник генерального штаба Армии обороны Израиля Герцы Халеви заявил, что ЦАХАЛ продолжит военную операцию в Секторе Газа по окончании нынешней паузы. Боевые действия будут продолжаться "со всей решительностью".

Министр обороны Йоав Галлант заявил, что израильские войска не покинут Сектор Газы до тех пор, пока все заложники не будут возвращены в Израиль.

Между тем, Израиль подтвердил, что 13 израильских заложников пересекли территорию страны.

В 7 утра 24 ноября вступило в силу перемирие, заключенное при посредничестве Катара между Израилем и ХАМАСом. Он продлится 4 дня.

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