ХАМАС освободил группу израильских заложников: первые подробности

После часов задержек ХАМАС и Катар утверждают, что соглашение о перемирии идет.

ЦАХАЛ подтверждает, что 17 освобожденных заложников пересекли территорию Израиля.

Об этом сообщает The Times of Israel.

В заявлении Армии обороны Израиля говорится, что освобожденные заложники сейчас находятся на территории Израиля, их сопровождают спецподразделения после первоначального медицинского осмотра.

"Наши силы сопровождают освобожденных заложников до тех пор, пока они не доберутся до своих семей в больницах", — говорится в сообщении.

IDF дорожки выставлены в настоящее время полученные hostages Entered Israeli территория в течение короткого времени pic.twitter.com/xrT9RcE6uJ — Emanuel (Mannie), Fabian (@manniefabian) November 25, 2023

«Командиры ЦАХАЛа и его солдаты приветствуют и обнимают возвращающихся заложников после их возвращения домой», — говорится дальше.

"Мы будем продолжать сотрудничать с органами оборонного ведомства для возвращения всех заложников", — говорится в заявлении.

ХАМАС продолжает освобождать израильских заложников / Фото: The Times of Israel

ЦАХАЛ также просит общественность «выражать терпение и отзывчивость и уважать частную жизнь освобожденных заложников и их семей».

Также во время обмена заложниками были освобождены семь иностранцев.

В то же время источники в Израиле обвинили ХАМАС в нарушении условий соглашения о перемирии, уволив ребенка без матери.

12-летнюю Гилу Ротем уволили, но ее мать, 54-летняя Рая Ротем, остается заложницей в Газе.

Израильские источники говорят, что это расхождение было одной из причин преткновения во время задержек по обмену заложников, произошедших ранее сегодня.

Напомним, что ранее сообщалось, что Израиль вернул первых заложников ХАМАС в рамках перемирия.

Напомним, в 7 утра 24 ноября вступило в силу перемирие между Израилем и ХАМАСом. Он продлится 4 дня.

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