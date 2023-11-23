В Израиле раскрыли, сколько еще они собираются воевать с ХАМАС

Как только закончится так называемое перемирие с ХАМАС, израильские военные возобновят интенсивные боевые действия против боевиков.

Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что интенсивная война против ХАМАС после перемирия продлится еще не менее двух месяцев.

Об этом пишет Times of Israel.

"То, что вы увидите в ближайшие дни, — это, прежде всего, освобождение заложников. Эта передышка будет короткой. Во время этой передышки нужно организоваться, подготовиться, провести расследование, пополнить запасы оружия и быть готовыми продолжать", — сказал Галлант.

Он отметил, что Израилю нужно одержать победу и создать импульс для дальнейшего освобождения заложников.

"Будет много операций, в которых будет чем заняться, пока не исчезнет военная угроза со стороны сектора Газа", — сказал министр обороны Израиля.

Напомним, 23 ноября представитель министерства иностранных дел Катара заявил, что временное перемирие между Израилем и ХАМАСом вступит в силу в пятницу, 24 ноября, в 7 часов утра, а первая группа израильских заложников будет освобождена в тот же день в 16:00.

Читайте также: