В Ізраїлі розкрили, скільки ще вони збираються воювати з ХАМАС

Щойно закінчиться так зване перемир'я з ХАМАС, ізраїльські військові відновлять інтенсивні бойові дії проти бойовиків.

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що інтенсивна війна проти ХАМАС після перемир'я триватиме ще щонайменше два місяці.

Про це пише Times of Israel.

"Те, що ви побачите найближчими днями, — це насамперед звільнення заручників. Цей перепочинок буде коротким. Під час цього перепочинку потрібно організуватися, підготуватися, провести розслідування, поповнити запаси зброї та бути готовими продовжувати", — сказав Галлант.

Він зазначив, що Ізраїлю потрібно здобути перемогу та створити імпульс для подальшого звільнення заручників.

"Буде багато операцій, в яких буде чим зайнятися, поки не зникне воєнна загроза з боку сектору Гази", — сказав міністр оборони Ізраїлю.

Нагадаємо, 23 листопада речник міністерства закордонних справ Катару заявив, що тимчасове перемир'я між Ізраїлем і ХАМАСом набуде чинності в п'ятницю, 24 листопада, о 7 годині ранку, а першу групу ізраїльських заручників буде звільнено того ж дня о 16:00.

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