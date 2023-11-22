Бойовики ХАМАС "благають" Ізраїль про припинення вогню

У Ізраїлі заявили, шо це є наслідком військового тиску.

Терористичне угруповання ХАМАС простить Ізраїль про тимчасове припинення вогню у Секторі Гази.

Про це заявив речник офісу прем'єр-міністра Ізраїля Ейлон Леві, передає канал NBC.

За його словами, палестинці "благають про передих, бо їх б’ють" — і це є наслідком військового тиску з боку Армії оборони Ізраїлю, яка проводить операцію у Секторі Гази.

"Це війна, війна потворна. І це не війна, яку ми розпочали; не війна, яку ми хотіли; не війна, яку ми навіть очікували. Це війна, яку нам оголосив ХАМАС", — Леві.

Ввечері 21 листопада уряд Ізраїля зібрався на засідання обговорити укладання угоди з ХАМАС щодо звільнення заручників.

Того ж дня Ізраїль і ХАМАС попередньо домовились про тимчасове припинення вогню в обмін на звільнення заручників. Бойовики ХАМАС повинні звільнити 53 заручників у рамках угоди.

Як повідомляє канал, подібну угоді могли реалізувати до початку наземної операції Ізраїля у Газі, але тоді вона зірвалась.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що для звільнення заручників ХАМАСу залишилося узгодити "кілька деталей".

Крім того, ми раніше інформували, що бойовики ХАМАСу заявили, що наближаються до "мирної угоди" з Ізраїлем.

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