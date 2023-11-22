Боевики ХАМАС "умоляют" Израиль о прекращении огня

В Израиле заявили, что это следствие военного давления.

Террористическая группировка ХАМАС простит Израиль о временном прекращении огня в Секторе Газа.

Об этом заявил спикер офиса премьер-министра Израиля Эйлон Леви, передает канал NBC.

По его словам, палестинцы "умоляют о передышке, потому что их бьют" — и это является следствием военного давления со стороны Армии обороны Израиля, которая проводит операцию в Секторе Газы.

"Это война, война безобразная. И это не война, которую мы начали; не война, которую мы хотели; не война, которую мы даже ожидали. Это война, которую нам объявил ХАМАС", — Леви.

Вечером 21 ноября правительство Израиля собралось на заседание обсудить заключение соглашения с ХАМАС по освобождению заложников.

В тот же день Израиль и ХАМАС предварительно договорились о временном прекращении огня в обмен на освобождение заложников. Боевики ХАМАС должны освободить 53 заложника в рамках соглашения.

Как сообщает канал, подобное соглашение могли реализовать до начала наземной операции Израиля в Газе, но тогда оно сорвалось.

Напомним, ранее сообщалось, что для освобождения заложников ХАМАС осталось согласовать "несколько деталей".

Кроме того, мы ранее информировали, что боевики ХАМАС заявили, что приближаются к "мирному соглашению" с Израилем.

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