В Хмельницкой области ПВО отработала по вражеским беспилотникам

Позже Воздушные силы сообщили об отбое воздушной тревоги по областям.
В Хмельницкой области силы ПВО отработали по вражеским ударным беспилотникам типа Shahed.
Об этом заявил первый заместитель Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.
"На Хмельнитчине работает ПВО", — говорится в сообщении.
Позже Воздушные силы сообщили об отбое воздушной тревоги по областям.
Напомним, ранее сообщалось, что военный эксперт объяснил, для чего РФ почти каждый день запускает "Шахеды" по Украине.
Кроме того, мы ранее информировали, что Западная ПВО превращает Киев в безопасное место в охваченной войной Украине.
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