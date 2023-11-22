Представительница США в ООН сравнила Путина со Сталиным

Путин, как и его кумир Сталин, пытается уморить голодом украинцев.

Глава американской делегации в ООН Линда Томас-Гринфилд сравнила российского диктатора Путина с бывшим генсеком СССР Иосифом Сталиным, убившим миллионы украинцев, устроив Голодомор.

Об этом она заявила во время заседания Совета по вопросам нацбезопасности Белого дома, сообщает Укринформ.

"В этом месяце мы имеем 90-ю годовщину Голодомора, который означает смерть от голода. Но Путин не считался, он, скорее, вдохновился. Как и Сталин, Путин использует продовольствие как оружие войны. Как и Сталин, Путин совершил голод и смерть в Украине "Почему? Потому что Россия разворовала украинское зерно, саботировала сельскохозяйственные угодья, бомбила украинскую сельскохозяйственную инфраструктуру и портовые города", — отметила она.

Томас-Гринфилд заявила, что тогда миллионы украинцев погибли из-за жестких репрессий диктатора Сталина, устроившего искусственный голод. Она подчеркнула, что это "стало предупреждением" того, что может произойти, если не сдерживать жестокость и тиранию.

Кроме того, она подчеркнула, что Россия ведет войну не только против народа Украины, "она также ведет войну против уязвимых слоев населения по всему миру, которые зависят от экспорта продовольствия из Украины".

Томас-Гринфилд заявила, что Россия обострила глобальную продовольственную безопасность, поскольку из-за российского вторжения производство пшеницы в стране уменьшилось на 35%, чем до войны.

Вместе с тем, она добавила, что, несмотря на эти трудности, украинский народ выстоял и продолжает быть "маяком надежды" для самых уязвимых слоев в мире.

Напомним, ранее сообщалось, что российские коммунисты вступились за священника, который освятил памятник Сталину и упомянули "заслуги перед церковью".

Кроме того, мы ранее информировали, что смерть Сталина спасла мир от Третьей мировой, но замыслами советского диктатора теперь пользуется Путин.

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