Медведев пригрозил Польше потерей государственности

В статье о российско-польских отношениях приспешник Путина признал отношение РФ к Польше как к "историческому врагу".

Заместитель председателя Совета безопасности РФ и бывший российский президент Дмитрий Медведев в четверг, 2 ноября, предупредил Польшу, что эта страна-член НАТО теперь считается "опасным врагом" для России и что она может лишиться своей государственности.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на статью этого приспешника Путина о российско-польских отношениях.

“Мы относимся к ней [Польше] именно как к историческому врагу. Если нет надежды на примирение с врагом, то Россия должна иметь единую и жесткую позицию по поводу своей судьбы. История хотя бы раз выносила беспощадный приговор высокомерным полякам: какими бы амбициозными ни были планы реванша, их крушение может привести к гибели польской государственности в полном объеме”, – написал Медведев.

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Реакции официальной Варшавы на такие заявления одного из рупоров Кремля до сих пор не последовало.

Война в Украине подняла и так напряженные отношения между Варшавой и Москвой до нового максимума.

Польша, поддержавшая Украину после полномасштабного вторжения РФ, обвиняет Россию в попытках дестабилизировать страну с помощью дезинформационных кампаний и шпионажа. Москва же осудила то, что она считает враждебной позицией Варшавы по отношению к ней и российским интересам в Польше.

Медведев, который во время своего президентства в 2008-2012 годах демонстрировал себя либеральным модернизатором, теперь предстает в образе яростного антизападного кремлевского "ястреба".

Дипломаты говорят, что его высказывания свидетельствуют о образе мышления нынешней кремлевской элиты.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил на заседании Совбеза РФ, что западные территории нынешней Польши – "подарок Сталина".

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