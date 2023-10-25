Польша проведет военные учения у границ РФ и Беларуси: что произошло

Также вместе с местными службами будет проведена проверка систем оповещения.

В октябре-ноябре Польша проведет военные учения в воеводствах, граничащих с Беларусью и РФ (Крулевецкой областью — бывшей Калининградской).

Об этом идет речь на сайте Вооруженных сил Польши.

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Цель учений – укрепление сотрудничества войска с местными администрациями, а также проверка боеспособности подразделений. Они пройдут в таких воеводствах: Подлясском, Мазовецком, Люблинском и Варминско-Мазурском.

"Обучение также будет проходить за пределами полигона. Все это связано с усиленным передвижением подразделений военнослужащих и военной техники по дорогам, населенным пунктам и лесным массивам", — предупреждает военное командование.

Кроме того, польские власти хотят отработать процедуры, связанные с реагированием на ситуации, поэтому будут присылать уведомления RCB (о воздушной тревоге).

"Также воины наладили сотрудничество и подписали соответствующие документы с лесничествами и учреждениями для обеспечения пребывания и передвижения войск. П ольское войско будет поддерживать полиция и пожарная служба", — отмечается в сообщении.

Напомним, по данным СМИ, в автомобиле канцелярии Дуды обнаружили устройство слежения.

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