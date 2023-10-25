Илона Гвоздева сделала операцию по увеличению груди и показала первый результат

Танцовщица также рассказала, как себя чувствует после хирургического вмешательства.

Украинский хореограф Илона Гвоздева сделала операцию по увеличению груди.

В Instagram-stories знаменитость поделилась, что хирургическое вмешательство у нее было запланировано на 25 октября в одной из клиник Киева. Илона публиковала кадры из больницы и делилась, что очень радуется, что этот день уже настал.

"Скоро вернется Памела", — шутила танцовщица.

Илона Гвоздева в больнице / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Впоследствии на связь вышла коллега Илоны Гвоздевой. Она рассказала, что танцовщице уже сделали операцию. Коллега отметила, что Гвоздева отлично перенесла хирургическое вмешательство, однако ее пока нельзя беспокоить.

"Друзья, с Илонкой все хорошо! Все сделали! Пока ее не беспокоим", — отметила коллега хореографа.

Илона Гвоздева / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Через некоторое время и сама Илона вышла на связь. Знаменитость опубликовала видео, на котором можно увидеть результат операции. Правда, танцовщица была одета в специальный корсет, который необходимо носить после увеличения груди. Артистка отметила, что прекрасно чувствует себя и отдыхает после операции.

"Меня только что перевели в палату. Я уже отхожу от наркоза. Все хорошо! Спасибо всем, кто волновался. Всем членам семьи я уже позвонила. Жива, здорова, ложусь спать", — поделилась танцовщица.

Илона Гвоздева / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Напомним, недавно Илона Гвоздева рассказала, как ее муж отреагировал на то, что она увеличивает грудь. Как оказалось, мнения пары на этот счет были разные.

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