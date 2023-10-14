Илона Гвоздева ответила, поддержал ли муж ее решение увеличить грудь

Танцовщица Илона Гвоздева рассказала, как ее муж Иван Хомякчук относится к тому, что она решила увеличить грудь.

Не так давно хореографиня поделилась с поклонниками своим решением о том, что она хочет сделать маммопластику. Как поделилась Гвоздева, ее любимый сначала негативно отреагировал на эту идею и был против того, чтобы она ложилась под нож хирурга.

В своих Instagram-stories Илона ответила поклонникам, изменилось ли решение и как он относится к этому сейчас. Так, по словам танцовщицы, мужчина в конце концов поддержал ее решение.

"В конце концов он сказал самые важные слова для меня: "Если это сделает тебя счастливой, делай", – поделилась Гвоздева.

Илона Гвоздева с мужем / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Напомним, недавно танцовщица снялась в откровенной фотосессии, в которой засветила обнаженную грудь и рассказала, как идет ее подготовка к операции.

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