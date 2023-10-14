Отопительный сезон: где могут возникнуть проблемы и ждать ли блекаутов

В Украине с самого окончания прошлого отопительного сезона начали подготовку к следующему. Мы понимаем, насколько он может быть сложным, где могут возникнуть проблемы в отопительный сезон и ждать ли блекаутов.

Об этом в эфире телемарафона сказала заместитель министра энергетики Светлана Гринчук.

Ожидаем атаки врага

По словам Гринчук, в этот период проводилась масштабная ремонтная кампания всех объектов и генерации, и распределительных сетей. И на сегодняшний день готовы те мощности, которые были запланированы для того, чтобы Украина могла успешно могли пройти зиму.

"Что касается регионов, которые лучше готовы, которые хуже готовы, то, конечно, самая сложная ситуация у нас в прифронтовых регионах. Мы все прекрасно понимаем, что там почти практически каждый день продолжаются обстрелы. Стараемся, как можем, с помощью наших энергетиков проводить там ремонты и возобновлять электроснабжение, однако это происходит под постоянными обстрелами. Это очень рискованная и такая опасная компания", – сказала Гринчук.

"Мы отрабатываем, честно говоря, разные варианты: от самых оптимистичных до самых пессимистических. Мы все понимаем, что то, что от нас зависело, на сегодняшний день мы сделали практически все. Мы понимаем, что враг не перестанет атаковать и от того, насколько точными будут его атаки и насколько сильными будут поражения, будет зависеть и то, будем ли мы с блекаутами или нет.

Однако, акцентирует заместитель министра энергетики, мы уже имеем колоссальный опыт, пройдя прошлую зиму. И в этом году мы готовы по всем направлениям и понимаем, как нам поступить.

"Даже если и будут отключения, мы постараемся сделать все, чтобы они были максимально короткими, и быстро ремонтировать, и восстанавливать нашу энергосистему", — подытожила Светлана Гринчук.

Заметим, в ГУР указали на подготовку Россией к ударам по энергосистеме Украины зимой. Дело в том, что в последнее время россияне в большинстве своем наносят удары дронами-камикадзе, а ракет используется меньше. Вероятно, враг накапливает ресурсы.

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