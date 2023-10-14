Опалювальний сезон: де можуть виникнути проблеми та чи чекати блекаутів

В Україні від самого закінчення минулого опалювального сезону почали підготовку до наступного. Ми розуміємо, наскільки він може бути складним де можуть виникнути проблеми в опалювальний сезон та чи чекати блекаутів.

Про це в ефірі телемарафону сказала заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук.

Очікуємо атаки ворога

За словами Гринчук, цього періоду проводилася масштабна ремонтна кампанія всіх об’єктів і генерації, і розподільчих мереж. І на сьогодні готові ті потужності, які були заплановані для того, щоб Україна могла успішно могли пройти зиму.

"Що стосується регіонів, які кращі готові, які гірше готові, то звичайно найскладніша ситуація у нас в прифронтових регіонах. Ми всі прекрасно розуміємо, що там майже практично кожного дня продовжуються обстріли. Намагаємося, як можемо, за допомогою наших енергетиків проводити там ремонти і відновлювати електропостачання, однак це відбувається під постійними обстрілами. Це дуже ризикована і така небезпечна компанія", – сказала Гринчук.

"Ми відпрацьовуємо, чесно кажучи, різні варіанти: від найоптимістичніших до найпесимістичніших. Ми всі розуміємо, що те, що від нас залежало, на сьогодні ми зробили практично все. Ми розуміємо, що ворог не перестане атакувати і від того, наскільки влучними будуть його атаки і наскільки сильними будуть ураження, буде залежати і те, будемо ми з блекаутами чи ні.

Однак, акцентує заступниця міністра енергетики, ми вже маємо колосальний досвід, пройшовши минулу зиму. І цього року ми готові по усіх напрямках і розуміємо, як нам діяти.

"Навіть, якщо і будуть відключення, ми постараємося зробити все, щоб вони були максимально короткими, і швидко ремонтувати, і відновлювати нашу енергосистему", – підсумувала Світлана Гринчук.

Зауважимо, у ГУР вказали на підготовку Росією до ударів по енергосистемі України взимку. Річ у тім, що останнім часом росіяни здебільшого завдають ударів дронами-камікадзе, натомість ракет використовується менше. Ймовірно, ворог накопичує ресурси.

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