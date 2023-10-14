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"Кожен день цих битв – це життя": Зеленський про ситуацію на фронті

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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"Кожен день цих битв – це життя": Зеленський про ситуацію на фронті

Володимир Зеленський / Фото: Associated Press

Сьогодні ЗСУ докладають максимум зусиль для звільнення українських територій.

На декількох напрямках фронту зараз особливо гаряче. Українські воїни ціною власного життя рятують Україну.

Про це Володимир Зеленський сказав у традиційному зверненні, 14 жовтня. 

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"Авдіївка, Мар’їнка, ключові точки Донеччини. Кліщіївка, Курдюмівка, Андріївка. Старомайорське. Звичайно, Куп’янський напрямок. Запорізька область – Оріхів, Роботине, Вербове, Новопрокопівка. Дякую всім, хто тримає позиції та знищує російські війська. Кожен день цих битв – це життя. Життя, які віддаються заради нашої держави", – підкреслив український лідер.

І це життя всієї України, наголошує він, яке рятується щодня і щоночі кожним успішним боєм.

"Слава вам, воїни! Слава нашому народу! Дякую всім у світі, хто нам допомагає! Слава Україні!", – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, у четвер, 12 жовтня, президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки та розповів про результати. Одним із найголовніших питань якого було забезпечення ЗСУ зброєю українського виробництва.

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Дата публікації
Перегляди
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