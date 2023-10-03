Атаки на енергооб'єкти: на півночі України посилюють системи ППО

У північних регіонах України підвищують ефективність системи протиповітряної оборони, аби краще захистити енергетичні об'єкти від російських ударів.

Про це повідомив командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв.

Наєв розповів, що у Північній операційній зоні разом з головами обласних військових адміністрацій вживаються заходи щодо підвищення кількості "мобільних вогневих груп".

"Це необхідно для того, щоб підвищити ефективність системи протиповітряної оборони. Щоб кожен громадянин України відчував себе захищеним, а наші об'єкти енергетичної інфраструктури у зимових умовах були готові працювати на повну", - йдеться у його дописі.

Як раніше повідомляли, за даними білоруської моніторингової групи "Гаюн", загроза ракетних ударів із Білорусі збережеться до кінця року.

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