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Один постріл – "мінус" бліндаж з окупантами: потужне відео від військових

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
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Час на прочитання
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Один постріл – "мінус" бліндаж з окупантами: потужне відео від військових

Удар по бліндажу з окупантами / Фото: скриншот

Військові знищили бліндаж з російськими загарбниками.

Спецпризначенцями 5-го загону Центру "Омега" Національної гвардії України знищено бліндаж російських військових з одного пострілу. 

Про це повідомляє пресслужба НГУ.

"Точне знищення бліндажа противника", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ударні дрони атакували російський авіазавод у Смоленську, де виготовлялися ракети Х-59.

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Дата публікації
Перегляди
171
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