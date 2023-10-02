Один постріл – "мінус" бліндаж з окупантами: потужне відео від військових

Військові знищили бліндаж з російськими загарбниками.
Спецпризначенцями 5-го загону Центру "Омега" Національної гвардії України знищено бліндаж російських військових з одного пострілу.
Про це повідомляє пресслужба НГУ.
"Точне знищення бліндажа противника", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, ударні дрони атакували російський авіазавод у Смоленську, де виготовлялися ракети Х-59.
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