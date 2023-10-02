Коли закінчиться війна і які головні передумови звільнення сходу — неочікувані прогнози від Грабського

Від того, як буде визволений південь, залежатиме подальший перебіг подій щодо визволення наших територій на сході.

У разі розвалу південного фронту РФ, створяться передумови щодо подальшого звільнення Збройними силами України саме східних територій. Якщо ж нам не вдасться просунутися до напрямку Токмак-Верхній Токмак, треба розуміти, що автоматично війна буде продовжуватися щонайменше до кінця 2025 року.

Про це в ефірі “Ради” в рамках телемарафону заявив військовий експерт Сергій Грабський.

“На Мелітопольському напрямку ситуація залишається надзвичайно складною. І ми, і окупанти прекрасно усвідомлюємо важливість цього напрямку для подальшого перебігу війну. Тому про це треба говорити абсолютно відкрито, адже у разі розвалу південного фронту РФ, створяться передумови щодо нашого подальшого звільнення саме східних територій”, — зазначив експерт.

Коли ЗСУ звільнять Крим?

“Перед тим ми визволяємо Крим і це фактично буде означати кінець російської окупації на півдні України”, — додав він.

“Тому противник відчайдушно намагається стримати просування Сил оборони України, бо прекрасно розуміє — якщо ми виходимо на напрямок Токмак-Верхній Токмак, то ми фактично перерізаємо основну залізничну магістраль, на якій базується вся логістика противника на південному напрямку”, — сказав Грабський.

“Справа визволення Криму, справа визволення наших південних територій — буде виключно справою часу”, — впевнений експерт.

Коли закінчиться війна?

“Якщо ж нам не вдасться просунутися до тієї ділянки, треба розуміти, що автоматично війна буде продовжуватися щонайменше до кінця 2025 року”, — говорить Грабський.

“Якщо брати ті темпи, з якими ми зараз просуваємося, в тій кількості і якості, в якій ми зараз ведемо боротьбу і спроможності противника наростити свою силу, то йдеться про передекампанію. Тобто треба розуміти, що визволення України буде визначатися наступним алгоритмом — спочатку південь, потім схід”, — акцентував він.

Від чого залежить визволення сходу?

“Тому що без визволення півдня, без гарантування визволення Криму і створення передумов для посилення нашого економічного фронту — а його ми можемо посилити виключно за рахунок півдня — говорити про визволення сходу, де противник має потужні лінії оборони, немає сенсу”, — зауважив експерт.

“Тому від того, як буде визволений південь, буде залежати подальший перебіг подій щодо визволення наших територій на сході. Адже за найоптимістичнішими сценаріями, у разі невиконання завдань цієї наступальної операції цього року, вона автоматично переноситься на наступний рік”, — сказав він.

“І це автоматично віддаляє перспективу визволення сходу України щонайменше до кінця 2025 року. Найоптимістичніший сценарій, який ми маємо, це визволення східних територій в 2025 році, не раніше, і лише якщо ми говоримо про те, що ця операція завершиться на тих позиціях, на яких ми зараз спостерігаємо бойові дії”, — продовжив Грабський.

“Тоді нам треба буде готуватися — а ми, в принципі, готуємося до цього — до затяжної битви на виснаження проти нашого ворога. Саме тому сьогодні ми бачимо, наскільки важливим є цей південний напрямок для обох сторін, які воюють”, — резюмував він.

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