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Без повернення Криму війна не закінчиться - Зеленський

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Без повернення Криму війна не закінчиться - Зеленський

Зеленський висловився про повернення Крима / Фото: president.gov.ua

Зеленський вважає, що закінченням війни можна вважати повне повернення всих українських територій.

Війна в Україні закінчиться після визволення окупованому росіянами Криму. Без повернення півострова вона не може бути завершена.

Про це в інтерв'ю CNN заявив президент України Володимир Зеленський.

"Поки Крим перебуває під російською окупацією, це означає лише одне: війну ще не закінчено", – сказав він.

На думку Володимира Зеленського, миру без Криму бути не може - тоді це не буде перемогою, підкреслив глава держави.

Водночас Україна постійно контактує з Центральним розвідувальним управлінням США. Глава відомства Білл Бернс нещодавно відвідав Київ, де зустрівся із Зеленським та представниками української розвідки.

"Моє спілкування з головою ЦРУ завжди має залишатися за кадром. Ми обговорюємо важливі речі – що потрібно Україні та як Україна готова діяти. У нас немає жодних секретів від ЦРУ, тому що у нас добрі стосунки, і наші спецслужби спілкуються одна з одною", – підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, що у Мелітополі "вагнерівців" змінюють на військових з Дагестану та підрозділу "Шторм".

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Перегляди
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