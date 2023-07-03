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Морпіхи "мінусували" російський гелікоптер Ка-52 на Бердянському напрямку

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Морпіхи "мінусували" російський гелікоптер Ка-52 на Бердянському напрямку

Морпіхи "мінусували" російський гелікоптер Ка-52. / Фото: commons.wikimedia.org

Українські військові збили російський "Алігатор" із "Джавеліна".

Бійці 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського за допомогою протитанкового ракетного комплексу "Джавелін" знищили ударний гелікоптер росіян Ка-52 на Бердянському напрямку.   

Про це пресслужба бригади повідомила у Facebook.

"На Бердянському напрямку протитанкісти бригади з ПТРК Джавелін спалили дороговартісний російський ударний гелікоптер ка-52, відомий як "Алігатор", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ЗСУ мали тактичний успіх та просування населеними пунктами на Бахмутському напрямку (мапа).

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Дата публікації
Перегляди
459
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