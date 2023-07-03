У родині 79-річного Роберта Де Ніро сталося горе

У родині 79-річного голлівудського актора Роберта Де Ніро сталося горе.

Сумною новиною в Instagram поділилася його назва донька від першого шлюбу Дрена Де Ніро. Акторка повідомила, що пішов з життя її син Леонардо – онук голлівудського актора.

"Мій прекрасний милий ангел. Я полюбила тебе від того моменту, як відчула у своєму животику. Ти був моєю радістю, моїм серцем. Я хотіла б бути поруч з тобою просто зараз. Я не знаю, як жити без тебе, але я спробую це зробити і поширювати любов і світло, які ти змусив мене відчути, коли я стала твоєю мамою. Тебе так сильно любили і цінували, і я хотіла б, щоб ця любов могла врятувати тебе. Мені так шкода, моя дитинко, мені так шкода. Спочивай з миром і вічним раєм, мій любий хлопчику", - написала зворушливий допис Дрена.

Наразі невідомо, що стало причиною смерті онука Роберта Де Ніро, адже Дрена не стала вдаватися у подробиці.

Зазначимо, Дрена – названа донька Роберта Де Ніро. Актор удочерив дівчину, коли одружився з акторкою Дайенн Ебботт та дав їй своє прізвище. Дрена неодноразово знімалася у фільмах разом зі своїм названим батьком.

Нагадаємо, нещодавно пішов з життя оскароносний актор Алан Аркін. Зірки фільму "Маленька місіс Щастя" не стало у віці 89 років.

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