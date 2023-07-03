В семье 79-летнего Роберта Де Ниро случилось горе

В семье 79-летнего голливудского актера Роберта Де Ниро случилось горе.

Печальной новостью в Instagram поделилась его приемная дочь от первого брака Дрена Де Ниро. Актриса сообщила, что ушел из жизни ее сын Леонардо – внук голливудского актера.

"Мой прекрасный милый ангел. Я полюбила тебя с того момента, как почувствовала в своем животике. Ты был моей радостью, моим сердцем. Я хотела бы быть рядом с тобой прямо сейчас. Я не знаю, как жить без тебя, но я попробую это сделать и распространять любовь и свет, которые ты заставил меня почувствовать, когда я стала твоей мамой. Тебя так сильно любили и ценили, и я хотела бы, чтобы эта любовь могла спасти тебя. Мне так жаль, мой мальчик, мне так жаль. Покойся с миром и вечным раем, мой милый мальчик", — написала трогательный пост Дрена.

Пока неизвестно, что стало причиной смерти внука Роберта Де Ниро, ведь Дрена не стала вдаваться в подробности.

Отметим, Дрена – приемная дочь Роберта Де Ниро. Актер удочерил девушку, когда женился на актрисе Дайэнн Эбботт и дал ей свою фамилию. Дрена неоднократно снималась в фильмах вместе со своим приемным отцом.

Напомним, недавно ушел из жизни оскароносный актер Алан Аркин. Звезды фильма "Маленькая миссис Счастья" не стало в возрасте 89 лет.

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