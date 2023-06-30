Умер звезда фильма "Маленькая миссис Счастья" Алан Аркин

Звезда кино, оскароносный актер Алан Аркин ушел из жизни в 89-летнем возрасте.

Трагическим известием о смерти знаменитости поделились трое его сыновей – Адам, Энтони и Мэтью, в комментарии изданию People. Причин смерти знаменитости пока остается неизвестной.

"Наш отец был уникально талантливой силой природы, и как художник, и как человек. Любящий мужчина, отец, прадед и прадед, его обожали, и по нему будет очень скучать", — сообщили дети актера.

Алан Аркин запомнился зрителям своими ролями в более чем 100 кинолентах. Самой успешной работой актера считается фильм 2006 года "Маленькая миссис Счастье", за которую он получил престижную премию "Оскар". Также зрители могли увидеть Аркина в лентах "Арго", "Эдвард Руки-ножницы", "Метод Комински" и многие другие.

Кадр из фильма "Маленькая миссис Счастья"

На днях стало известно, что известного актера Джулиана Сендза нашли мертвым в горах после пяти месяцев поисков.

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