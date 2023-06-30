"Вагнер" после бунта Пригожина: что будет с африканскими контрактами наемников

Попытка мятежа в России привела к спекуляциям по статусу "вагнеровцев" в ЦАР и других странах Африки.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что будущее контрактов, подписанных между разными африканскими странами и наемниками Вагнера, является делом тех правительств, которые заключили такие соглашения.

Об этом пишет Al Jazeera.

Выступая на пресс-конференции в пятницу, 30 июня, Лавров сказал, что бойцы Вагнера работали в Центральноафриканской Республике (ЦАР) и других странах на основе контрактов, заключенных непосредственно с соответствующими правительствами.

Он также сказал, что Минобороны России давно имеет "несколько сотен" военных советников, работающих в ЦАР.

Наемники Вагнера, которые были активно вовлечены в войну России против Украины, устроили короткий мятеж в прошлую субботу, 24 июня, взяв под контроль южный российский город Ростов-на-Дону и двинувшись на Москву, прежде чем соглашение внезапно прекратило их восстание.

Этот инцидент вызвал разговоры о статусе оперативников "Вагнера" в Центральноафриканской Республике и других частях Африки, а также об уровне вмешательства Москвы в деятельность этой группы на континенте.

Во вторник, 27 июня, президент России Владимир Путин заявил, что ЧВК "Вагнер" "полностью финансирует" государство, добавив, что около 86 миллиардов рублей (примерно 940 миллионов долларов) было выплачено наемникам в период с мая 2022 года по май 2023 года.

Малые, где военные получили власть путем переворотов в 2020 и 2021 годах, ведет борьбу против вооруженных групп, связанных с ИГИЛ и Аль-Каидой, которая продолжается несколько лет. Власти заявляют, что российские войска, размещенные там, не являются наемниками "Вагнера", но являются тренерами, помогающими местным войскам с оборудованием, купленным у России.

Наемников обвиняют в нарушениях прав человека, в том числе в инциденте в марте 2022 года в Моуре в центральной части Мали, где местные войска и вероятные российские боевики якобы убили сотни мирных жителей.

В соседней Мавритании тысячи малийцев сбежали в лагерь беженцев М'бера с 2021 года, по словам представителей ООН, управляющих этим лагерем. Только с марта по апрель 2022 года было зафиксировано около 7000 новых прибывших.

В феврале президент Франции Эммануэль Макрон назвал развертывание войск "Вагнера" в Африке "страхованием жизни неудачных режимов в Африке", которое лишь посеет несчастье.

Ранее мы писали, что два бывших зека, завербованных ППК "Вагнер" Азамат Улдаров и Алексей Савичов рассказали ужасные истории, как на фронте казнили украинских детей. Улдаров рассказал, как расстрелял пятилетнего ребенка, а Савичев выполнил "приказ" убить всех украинских подростков 15-17 лет.

Позже Улдаров опроверг свои слова. В ответ журналист опубликовал разговор, где вагнеровец рассказывает, что ему приказали опровергнуть свои слова о преступлениях в Украине. Бывшему зеку пригрозили, что ему и его сыну "будет п**да".

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