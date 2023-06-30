"Вагнер" після бунту Пригожина: що буде з африканськими контрактами найманців

Спроба заколоту в Росії призвела до спекуляцій щодо статусу “вагнерівців” в ЦАР та інших країнах Африки.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що майбутнє контрактів, підписаних між різними африканськими країнами та найманцями “Вагнера”, є справою тих урядів, які уклали такі угоди.

Про це пише Al Jazeera.

Виступаючи на пресконференції в п'ятницю, 30 червня, Лавров сказав, що бійці “Вагнера” працювали у Центральноафриканській Республіці (ЦАР) та інших країнах на основі контрактів, укладених безпосередньо з відповідними урядами.

Він також сказав, що Міноборони Росії давно має “кілька сотень” військових радників, які працюють у ЦАР.

Найманці “Вагнера”, які були активно залучені у війну Росії проти України, влаштували короткий заколот минулої суботи, 24 червня, взявши під контроль південне російське місто Ростов-на-Дону та рушивши на Москву, перш ніж угода раптово припинила їхнє повстання.

Цей інцидент спричинив розмови про статус оперативників "Вагнера" в Центральноафриканській Республіці та інших частинах Африки, а також про рівень втручання Москви в діяльність цієї групи на континенті.

У вівторок, 27 червня, президент Росії Володимир Путін заявив, що ПВК “Вагнер” “повністю фінансує” держава, додавши, що близько 86 мільярдів рублів (приблизно 940 мільйонів доларів) було виплачено найманцям в період з травня 2022 року по травень 2023 року.

Малі, де військові здобули владу шляхом переворотів у 2020 та 2021 роках, веде боротьбу проти озброєних груп, пов'язаних з ІДІЛ та Аль-Каїдою, яка триває протягом кількох років. Влада заявляє, що російські війська, розміщені там, не є найманцями "Вагнера", але є тренерами, які допомагають місцевим військам з обладнанням, купленим у Росії.

Найманців звинувачують у порушеннях прав людини, зокрема в інциденті в березні 2022 року в Моурі в центральній частині Малі, де місцеві війська та ймовірні російські бойовики нібито вбили сотні мирних жителів.

У сусідній Мавританії тисячі малійців втекли до табору біженців М'бера з 2021 року, за словами представників ООН, які керують цим табором. Лише з березня по квітень 2022 року було зафіксовано майже 7000 нових прибулих.

У лютому президент Франції Еммануель Макрон назвав розгортання військ “Вагнера” в Африці “страхуванням життя невдалих режимів в Африці”, яке лише посіє нещастя.

Раніше ми писали, що два колишні зеки, завербовані ПВК "Вагнер" Азамат Улдаров та Олексій Савичов розповіли жахливі історії, як на фронті страчували українських дітей. Улдаров розповів, як розстріляв п'ятирічну дитину, а Савичов виконав "наказ" вбити всіх українських підлітків 15-17 років.

Пізніше Улдаров спростував свої слова. У відповідь журналіст опублікував розмову, де вагнерівець розповідає, що йому наказали спростувати свої слова про злочини в Україні. Колишньому зеку пригрозили, що йому та його синові "буде п**да".

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