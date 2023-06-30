NASA готується видобувати корисні копалини на Місяці: про що йдеться

Перші спроби масштабного видобутку місячного ґрунту можуть розпочатися у 2032 році.

NASA оцінює можливість видобутку місячного ґрунту для отримання спершу води і кисню, а в майбутньому, ймовірно, заліза та рідкоземельних елементів.

Про це заявив представник NASA Джеральд Сандерс на конференції з гірничодобувної промисловості в Брісбені (Австралія), передає Reuters.

За його прогнозом, перші спроби масштабного видобутку місячного ґрунту можуть розпочатися у 2032 році, коли на Місяці заплановано побудувати спеціалізований завод для переробки видобутих ресурсів.

Найближчим часом NASA планує відправити на Місяць прототип бурової установки та розпочати роботи з видобутку реголіту — матеріалу, що покриває поверхню Місяця.

У NASA вважають, що першими замовниками цих робіт стануть комерційні ракетні компанії, які зможуть використовувати ресурси Місяця для отримання палива чи кисню.

Наразі агентство прагне кількісно визначити потенційні ресурси, включаючи енергію, воду та місячний ґрунт, щоб залучити комерційні інвестиції.

“Ми намагаємося інвестувати у фазу розвідки, зрозуміти ресурси... щоб [знизити] ризик, щоб зовнішні інвестиції мали сенс, який міг би привести до розробки та виробництва. Ми буквально лише дряпаємо поверхню”, - сказав Джеральд Сандерс.

Нагадаємо, Національне управління США з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA) планує здійснити нову висадку астронавтів на Місяць у 2025 або 2026 роках.

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