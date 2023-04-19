У NASA перенесли дату висадки астронавтів на Місяць

Раніше у NASA розраховували запустити подібну місію у 2025 році.

Національне управління США з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA) планує здійснити нову висадку астронавтів на місяць у 2025 або 2026 роках.

Про це під час засідання комітету Сенату з асигнувань заявив директор NASA Білл Нельсон.

"Ми очікуємо, що Artemis 3 буде запущена через рік (після Artemis 2 - ред.), це може статися наприкінці 2025 року, може відбутися у 2026 році", - сказав Нельсон.

Він зазначив, що за цей період є плани про відправлення екіпажу на близьку орбіту до місяця, де він зістикується з посадковим апаратом SpaceX. Після цього двоє членів екіпажу зійдуть на Місяць та проведуть там шестиденну місію.

Зазначимо, що раніше у NASA розраховували запустити подібну місію у 2025 році.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що компанія Ілона Маска SpaceX запустить у космос космічний корабель, призначений для польотів на Місяць та Марс.

Крім того, ми раніше інформували, що Сполучені Штати прагнуть повернути людей на Місяць, створити там постійну базу та використати досвід для планування польоту на Марс у 2030-х роках.

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