На Землю впаде 270-кілограмовий супутник NASA: коли це станеться

"Мертвий" космічний апарат NASA впаде на Землю вже у середу, 19 квітня (+/-16 годин,). Останні кілька років він не працював, а від 2002 по 2018 рік вивчав сонячні спалахи та корональні викиди маси на Сонці.

Про це пише Space.

Космічний апарат RHESSI вирушив на навколоземну орбіту у лютому 2002 року для вивчення викидів енергії та плазми на Сонці. Прилад фіксував рентгенівське та гамма-випромінювання до 2018 року і за 16 років вивчив понад 100 тисяч викидів сонячних часток, що дозволило вченим провести їхнє ретельне вивчення.

За прогнозами науковців, більша частина RHESSI згорить під час входу в атмосферу. Але деякі деталі не згорять через сильне тертя і полетять вниз. Проте вчені вважають, що ризик того, що ці уламки завдадуть комусь шкоди, є мінімальним.

"Ризик заподіяння шкоди будь-кому на Землі низький – приблизно 1 з 2467", - йдеться у повідомленні.

За оцінками Європейського космічного агентства на даний момент навколо Землі літає близько 1 мільйона об’єктів шириною від 1 до 10 сантиметрів. А кількість космічного "сміття" розміром від 1 міліметра справді вражає – близько 130 мільйонів.

Навіть ці крихітні осколки можуть завдати серйозної шкоди, якщо вони вдаряться об супутник або космічний корабель з екіпажем, враховуючи їхню величезну швидкість у космосі.

Нагадаємо, SpaceX запустить у космос космічний корабель, призначений для польотів на Місяць та Марс.

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