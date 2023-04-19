Єрмак пояснив, що за "НЛО" бачили в небі над Києвом

В ОП пояснили дивні спалахи в Києві.
Голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що яскраві спалахи та зарево, яке бачили жителі Києва - це робота української ППО.
Про це він написав на своєму телеграм-каналі.
"Не переймайтесь щодо НЛО. Це наша ППО", - написав Єрмак.
Голова Офісу президента закликав українців дочекатися більше інформації від Командування повітряних сил ЗСУ.
Згодом Єрмак видалив свій допис про те, що "НЛО - це була робота української ППО".
Нагадаємо, у Києві вночі, 19 квітня, місцеві жителі повідомляють про звуки, схожі на вибухи та яскраве зарево в небі. Одразу після цього в столиці було оголошено повітряну тривогу.
Читайте також: