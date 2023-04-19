Єрмак пояснив, що за "НЛО" бачили в небі над Києвом

В ОП пояснили дивні спалахи в Києві.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що яскраві спалахи та зарево, яке бачили жителі Києва - це робота української ППО.

Про це він написав на своєму телеграм-каналі.

"Не переймайтесь щодо НЛО. Це наша ППО", - написав Єрмак.

Голова Офісу президента закликав українців дочекатися більше інформації від Командування повітряних сил ЗСУ.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак пояснив, що за яскраве зарево та спалах бачили у Києві, проте згодом видалив свій пост.