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Єрмак пояснив, що за "НЛО" бачили в небі над Києвом

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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8903
Час на прочитання
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Єрмак пояснив, що за "НЛО" бачили в небі над Києвом

Фото: Associated Press

В ОП пояснили дивні спалахи в Києві.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що яскраві спалахи та зарево, яке бачили жителі Києва - це робота української ППО. 

Про це він написав на своєму телеграм-каналі. 

"Не переймайтесь щодо НЛО. Це наша ППО", - написав Єрмак. 

Голова Офісу президента закликав українців дочекатися більше інформації від Командування повітряних сил ЗСУ. 

Голова Офісу президента Андрій Єрмак пояснив, що за яскраве зарево та спалах бачили у Києві, проте згодом видалив свій пост. / ©
Голова Офісу президента Андрій Єрмак пояснив, що за яскраве зарево та спалах бачили у Києві, проте згодом видалив свій пост.
"Чекайте на інформацію Повітряних сил. Буде більше деталей", - написав він. 

Згодом Єрмак видалив свій допис про те, що "НЛО - це була робота української ППО". 

Нагадаємо, у Києві вночі, 19 квітня, місцеві жителі повідомляють про звуки, схожі на вибухи та яскраве зарево в небі. Одразу після цього в столиці було оголошено повітряну тривогу. 

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Дата публікації
Перегляди
8903
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