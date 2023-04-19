Ермак объяснил, что за "НЛО" видели в небе над Киевом

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что яркие вспышки и зарево, которое видели жители Киева – это работа украинской ПВО.

Об этом он написал на своем телеграмм-канале.

"Не беспокойтесь по поводу НЛО. Это наша ПВО", — написал Ермак.

Глава Офиса президента призвал украинцев дождаться больше информации от Командования воздушных сил ВСУ.

Глава Офиса президента Андрей Ермак объяснил, что за яркое зарево и вспышку видели в Киеве, однако впоследствии удалил свой пост.

"Ждите информацию Воздушных сил. Будет больше деталей", — написал он.

Впоследствии Ермак удалил свое сообщение о том, что "НЛО — это была работа украинской ПВО".

Напомним, в Киеве ночью, 19 апреля, местные жители сообщают о звуках, похожих на взрывы и яркое зарево в небе. Сразу после этого в столице была объявлена воздушная тревога.

Читайте также: