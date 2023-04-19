Ермак объяснил, что за "НЛО" видели в небе над Киевом

В ОП объяснили удивительные вспышки в Киеве.
Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что яркие вспышки и зарево, которое видели жители Киева – это работа украинской ПВО.
Об этом он написал на своем телеграмм-канале.
"Не беспокойтесь по поводу НЛО. Это наша ПВО", — написал Ермак.
Глава Офиса президента призвал украинцев дождаться больше информации от Командования воздушных сил ВСУ.
Впоследствии Ермак удалил свое сообщение о том, что "НЛО — это была работа украинской ПВО".
Напомним, в Киеве ночью, 19 апреля, местные жители сообщают о звуках, похожих на взрывы и яркое зарево в небе. Сразу после этого в столице была объявлена воздушная тревога.
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