Угроза массированного удара по Украине 1-9 мая: эксперты оценили риски

Россияне накопили производимые ракеты, которых достаточно для нанесения нового массированного удара.

Военные эксперты в комментарии для ТСН.ua оценили угрозу того, насколько он возможен, например, 9 мая или в первые майские дни.

По оценкам аналитиков, учитывая, что последний такой удар по Украине был 9 марта, речь идет об ориентировочном накопленном Россией количестве до сотни единиц.

"Могут это сделать, используя морские или авиационные носители, — говорит военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. — Но есть одно но. Они ограничены в количестве носителей — не используют максимальное их количество. Это произошло потому, что часть из их не может выполнять боевые задачи — они отработали свой ресурс и являются аварийными. Речь идет о самолетах, которые были произведены во времена СССР. Ресурс силовой установки, узлов, планера уже исчерпан. После каждого полета выполнялись ремонт и обслуживание. Рассчитывать на масштабный удар россияне не могут, потому что уже ограничены в своих возможностях".

По словам Коваленко, не следует забывать, что у оккупантов есть альтернатива ракетам.

"Использование дронов-камикадзе гораздо дешевле, но эффект почти такой. Россияне постоянно привязываются к таким датам, как 1 мая, 9 мая. Для Одессы это может быть 2 мая. Кстати, оно совпадает с двухнедельной паузой после сегодняшнего налета дронами. Видим, что сейчас они акцентируют внимание на Одессе", - говорит Коваленко.

В свою очередь, военный аналитик Алексей Гетьман также не исключает, что угроза ракетного удара сохраняется, но при этом говорит, что из стратегического запаса дальнобойных ракет у россиян осталось не более 15%.

"Все 100% они использовать не могут, потому что определенное количество ракет они вынуждены держать на севере, на Дальнем Востоке. Страна не может лишиться всего нетронутого запаса ракет. Пауза (которую мы сейчас наблюдаем – ред.) может свидетельствовать именно об этом. Но есть информация, что они планируют осуществить массированную атаку осенью, накануне похолодания, когда накопят достаточное количество ракет», – говорит Алексей Гетьман.

Резюмируя, аналитик предполагает, что первая декада мая с точки зрения угрозы массированного ракетного удара может быть для центральных регионов Украины относительно спокойной.

Напомним, сегодня, 19 апреля, спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, почему страна-агрессор приостановила массированные ракетные атаки по Украине. По словам Игната, оккупационная армия рассредоточила свои самолеты с аэродрома в Энгельсе после произошедших там взрывов.

"Понятно, что ракеты, которые они бросили по нашей инфраструктуре – это весь стратегический потенциал, весь фактически запас. Напомню, приблизительно 750 крылатых ракет было уничтожено, плюс считаем те, которые попали. То есть имеем более 850 ракет, которые противник применил по нашей инфраструктуре", – рассказал он.

Сейчас россияне перешли на более бюджетный вариант для атак: враг начал применять управляемые авиабомбы. Игнат отметил, что теперь РФ вынуждена доставать все имеющееся вооружение, в том числе - старые боеприпасы.

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