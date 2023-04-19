РФ приостановила массированные ракетные атаки: в ВСУ объяснили почему

Оккупанты перешли на "бюджетный вариант для атак".

Армия Российской Федерации приостановили массированные атаки по территории Украины, а стратегическая авиация оккупантов находится на разных аэродромах.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, оккупационная армия рассредоточила свои самолеты с аэродрома в Энгельсе после произошедших там взрывов.

Понятно, что ракеты, которые они выбросили по нашей инфраструктуре – это весь стратегический потенциал, весь фактически запас. ", – рассказал он.

Пока россияне перешли на более бюджетный вариант для атак: враг начал применять управляемые авиабомбы. Игнат отметил, что теперь РФ вынуждена доставать все имеющееся вооружение, в том числе старые боеприпасы.

Напомним, в ночь на 19 апреля российские войска атаковали Одесщину иранскими беспилотниками типа "Shahed". Прошло без пострадавших. Десять дронов сбили силы ПВО. Впрочем, есть попадания.

Кроме того, вечером 18 апреля уничтожены шесть дронов-камикадзе "Shahed-136/131" и БПЛА ОТР "Орлан-10".

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