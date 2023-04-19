В небе над Днепром силы ПВО сбили вражеские беспилотники-камикадзе

Украинская противовоздушная оборона успешно сработала против иранских "шахидов".
Вечером в среду, 19 апреля, во время воздушной тревоги в Днепропетровской области, украинские силы противовоздушной обороны сбили вражеские беспилотники.
Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Офиса президента Андрей Ермак.
"Днепр – есть сбитые шахиды", — написал он.
Ранее во время воздушной тревоги в Днепре слышались звуки, похожие на взрывы.
Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что это работает ПВО. "Днепр, в городе работает ПВО", – написал он.
Напомним, в Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях 19 апреля была объявлена воздушная тревога. Мониторинговые телеграмм-каналы сообщали об угрозе ударов по иранским дронам.
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