В небе над Днепром силы ПВО сбили вражеские беспилотники-камикадзе

Вечером в среду, 19 апреля, во время воздушной тревоги в Днепропетровской области, украинские силы противовоздушной обороны сбили вражеские беспилотники.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Днепр – есть сбитые шахиды", — написал он.

Ранее во время воздушной тревоги в Днепре слышались звуки, похожие на взрывы.

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что это работает ПВО. "Днепр, в городе работает ПВО", – написал он.

Напомним, в Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях 19 апреля была объявлена воздушная тревога. Мониторинговые телеграмм-каналы сообщали об угрозе ударов по иранским дронам.

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