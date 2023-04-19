В Днепре во время воздушной тревоги слышны взрывы

В Днепре работает ПВО, написал Ермак.
В Днепре 19 апреля во время воздушной тревоги были слышны звуки, похожие на взрывы.
Об этом сообщает корреспондент ТСН.ua.
После 21:00 в Днепре было слышно ориентировочно два взрыва. Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что это работает ПВО.
"Днепр, в городе работает ПВО", – написал Ермак.
Пока больше информации о том, что происходит в Днепре, нет.
Напомним, в Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях 19 апреля была объявлена воздушная тревога. Мониторинговые телеграмм-каналы сообщали об угрозе ударов иранскими дронами.
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