В Днепре во время воздушной тревоги слышны взрывы

В Днепре 19 апреля во время воздушной тревоги были слышны звуки, похожие на взрывы.

Об этом сообщает корреспондент ТСН.ua.

После 21:00 в Днепре было слышно ориентировочно два взрыва. Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что это работает ПВО.

"Днепр, в городе работает ПВО", – написал Ермак.

Пока больше информации о том, что происходит в Днепре, нет.

Напомним, в Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях 19 апреля была объявлена воздушная тревога. Мониторинговые телеграмм-каналы сообщали об угрозе ударов иранскими дронами.

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