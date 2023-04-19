У Дніпрі під час повітряної тривоги чути вибухи

У Дніпрі 19 квітня під час повітряної тривоги було чути звуки, схожі на вибухи.

Про це повідомляє кореспондент ТСН.ua.

Після 21:00 у Дніпрі було чути орієнтовно два вибухи. Голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що це працює ППО.

"Дніпро, в місті працює ППО", - написав Єрмак.

Наразі більше інформації про те, що відбувається у Дніпрі, немає.

Нагадаємо, у Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях 19 квітня оголосили повітряну тривогу. Моніторингові телеграм-канали повідомляли про загрозу ударів іранськими дронами.

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