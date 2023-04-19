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У Дніпрі під час повітряної тривоги чути вибухи

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
1643
Час на прочитання
1 хв
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У Дніпрі під час повітряної тривоги чути вибухи

Фото: Associated Press

У Дніпрі працює ППО, написав Єрмак.

У Дніпрі 19 квітня під час повітряної тривоги було чути звуки, схожі на вибухи. 

Про це повідомляє кореспондент ТСН.ua. 

Після 21:00 у Дніпрі було чути орієнтовно два вибухи. Голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що це працює ППО. 

"Дніпро, в місті працює ППО", - написав Єрмак. 

Наразі більше інформації про те, що відбувається у Дніпрі, немає. 

Нагадаємо, у Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях 19 квітня оголосили повітряну тривогу. Моніторингові телеграм-канали повідомляли про загрозу ударів іранськими дронами. 

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Дата публікації
Перегляди
1643
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