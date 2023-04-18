Інтер – Бенфіка: де дивитися і ставки букмекерів на матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Лісабонські "орли" намагатимуться нівелювати поразку в першій грі проти "нерадзуррі".

У середу, 19 квітня, італійський "Інтер" та португальська "Бенфіка" зустрінуться в матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2022/23.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Джузеппе Меацца" в Мілані. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

У першому матчі, який відбувся тиждень тому, "Інтер" у Португалії обіграв лісабонців з рахунком 0:2 .

Переможець пари "Інтер" – "Бенфіка" в півфіналі зустрінеться з тріумфатором дуелі "Мілан" – "Наполі".

У першому матчі "Мілан" на своєму полі здолав "Наполі" з рахунком 1:0 . Гра у відповідь відбудеться у вівторок, 18 квітня, в Неаполі на стадіоні "Дієго Армандо Марадона".

Де дивитися матч Інтер – Бенфіка

На території України поєдинок-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів між "Інтером" та "Бенфікою" у прямому ефірі покаже медіасервіс MEGOGO.

Прогнози букмекерів на матч Інтер – Бенфіка

У майбутньому поєдинку букмекери вище оцінюють шанси на перемогу міланського клубу – 2,12. Нічия – 3,60. Виграш лісабонців – 3,60.

Очевидним фаворитом двоматчевого протистояння після успіху в першій зустрічі називається "Інтер". На вихід "нерадзуррі" до півфіналу турніру приймаються ставки з коефіцієнтом 1,06. Підсумкова звитяга "Бенфіки" стане великою несподіванкою – 9,90.

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