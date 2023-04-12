"Інтер" у Португалії обіграв "Бенфіку" та наблизився до півфіналу Ліги чемпіонів (відео)

Міланський "Інтер" на виїзді переміг лісабонську "Бенфіку" в першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2022/23. Поєдинок на стадіоні "Да Луж" закінчився з рахунком 0:2 .

У першому таймі команди не забивали. На початку другої половини зустрічі італійський клуб вийшов уперед – голом відзначився Ніколо Барелла.

На 82-й хвилині "нерадзуррі" подвоїли свою перевагу – пенальті реалізував Ромелу Лукаку.

Огляд матчу

Матч-відповідь команди зіграють у середу, 19 квітня, на стадіоні "Джузеппе Меацца" в Мілані.

Зазначимо, що переможець пари "Інтер" – "Бенфіка" в півфіналі зустрінеться з тріумфатором дуелі "Мілан" – "Наполі".

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