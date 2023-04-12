"Інтер" у Португалії обіграв "Бенфіку" та наблизився до півфіналу Ліги чемпіонів (відео)

"Нерадзуррі" вдалося двічі забити після перерви.
Міланський "Інтер" на виїзді переміг лісабонську "Бенфіку" в першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2022/23. Поєдинок на стадіоні "Да Луж" закінчився з рахунком 0:2.
У першому таймі команди не забивали. На початку другої половини зустрічі італійський клуб вийшов уперед – голом відзначився Ніколо Барелла.
На 82-й хвилині "нерадзуррі" подвоїли свою перевагу – пенальті реалізував Ромелу Лукаку.
Огляд матчу
Матч-відповідь команди зіграють у середу, 19 квітня, на стадіоні "Джузеппе Меацца" в Мілані.
Зазначимо, що переможець пари "Інтер" – "Бенфіка" в півфіналі зустрінеться з тріумфатором дуелі "Мілан" – "Наполі".
Читайте також:
Однією ногою в півфіналі: "Манчестер Сіті" із суперголом розбив "Баварію" в Лізі чемпіонів (відео)
Реал – Челсі: де дивитися і ставки букмекерів на матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Мілан – Наполі: де дивитися і ставки букмекерів на матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів