Мілан – Наполі: де дивитися і ставки букмекерів на матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Тріумфатор італійської дуелі в півфіналі гратиме проти переможця пари "Бенфіка" – "Інтер".

У середу, 12 квітня, італійські "Мілан" та "Наполі" проведуть перший матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2022/23.

Команди зіграють на стадіоні "Сан-Сіро" в Мілані. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Матч-відповідь між "россонері" та "партенопейцями" заплановано на вівторок, 18 квітня, в Неаполі на стадіоні "Дієго Армандо Марадона".

Переможець пари "Мілан" – "Наполі" в півфіналі ЛЧ зустрінеться з тріумфатором дуелі між лісабонською "Бенфікою" та міланським "Інтером".

Де дивитися матч Мілан – Наполі

На території України перший поєдинок 1/4 фіналу Ліги чемпіонів між "Міланом" та "Наполі" у прямому ефірі покаже медіасервіс MEGOGO.

Прогнози букмекерів на матч Мілан – Наполі

Незначним фаворитом першого поєдинку між італійськими клубами є "Наполі". На перемогу команди Лучано Спаллетті можна поставити з коефіцієнтом 2,65. Нічия – 3,25. Виграш "Мілана" – 2,91.

У двоматчевій дуелі вище також оцінюються шанси неаполітанців. На прохід "партенопейців" до півфіналу турніру приймаються ставки з коефіцієнтом 1,53. Вихід підопічних Стефано Піолі до наступного раунду – 2,70.

Перед грою проти неаполітанців "Мілан" в рамках Серії А вдома не зумів обіграти "Емполі" (0:0). Наразі "россонері" посідають четверте місце в турнірній таблиці чемпіонату Італії.

"Наполі" у своєму останньому матчі на виїзді здолав "Лечче" (1:2) в Серії А. Команда Спаллетті лідирує в національній першості з 16-очковою перевагою над найближчим переслідувачем.

Нагадаємо, востаннє "Мілан" та "Наполі" зустрічалися зовсім нещодавно. 2 квітня "россонері" завдали нищівної поразки неаполітанцям (0:4) у виїзному поєдинку 28-го туру Серії А.

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