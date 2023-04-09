Бенфіка – Інтер: де дивитися і ставки букмекерів на матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Переможець цієї пари в півфіналі вийде на тріумфатора дуелі "Мілан" – "Наполі".

У вівторок, 11 квітня, португальська "Бенфіка" та італійський "Інтер" проведуть перший матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2022/23.

Поєдинок відбудеться в Лісабоні на стадіоні "Да Луж". Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Зазначимо, що матч-відповідь команди зіграють у середу, 19 квітня, на стадіоні "Джузеппе Меацца" в Мілані.

Де дивитися матч Бенфіка – Інтер

На території України перший поєдинок 1/4 фіналу Ліги чемпіонів між "Бенфікою" та "Інтером" у прямому ефірі покаже медіасервіс MEGOGO.

Прогнози букмекерів на матч Бенфіка – Інтер

Фаворитами майбутнього поєдинку букмекери вважають лісабонців. На перемогу "Бенфіки" можна поставити з коефіцієнтом 2,17. Нічия – 3,40. Виграш міланців – 3,65.

У двоматчевому протистоянні також трохи вище оцінюються шанси португальського клубу. На вихід "орлів" до півфіналу турніру приймаються ставки з коефіцієнтом 1,79. Підсумковий успіх "нерадзуррі" – 2,05.

Перед матчем проти італійського клубу "Бенфіка" в чемпіонаті Португалії на власному полі поступилася "Порту" (1:2). Наразі лісабонці з 71 очком очолюють національну першість, випереджаючи "драконів" на 7 балів.

"Інтер" в останньому матчі на виїзді не зумів обіграти "Салернітану" (1:1) в рамках Серії А. Команда Сімоне Індзагі з 51 очком йде п'ятою в чемпіонаті Італії з одним балом відставання від зони Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, переможець пари "Інтер" – "Бенфіка" в півфіналі зустрінеться з тріумфатором дуелі "Мілан" – "Наполі".

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