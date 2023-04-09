Бенфика – Интер: где смотреть и ставки букмекеров на матч 1/4 финала Лиги чемпионов

Победитель этой пары в полуфинале выйдет на триумфатора дуэли "Милан" – "Наполи".

Во вторник, 11 апреля, португальская "Бенфика" и итальянский "Интер" проведут первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2022/23.

Поединок состоится в Лиссабоне на стадионе "Да Луж". Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Отметим, что ответный матч команды сыграют в среду, 19 апреля, на стадионе "Джузеппе Меацца" в Милане.

Где смотреть матч Бенфика – Интер

На территории Украины первый поединок 1/4 финала Лиги чемпионов между "Бенфикой" и "Интером" в прямом эфире покажет медиасервис MEGOGO.

Прогнозы букмекеров на матч Бенфика – Интер

Фаворитами предстоящего поединка букмекеры считают лиссабонцев. На победу "Бенфики" можно поставить с коэффициентом 2,17. Ничья – 3,40. Выигрыш миланцев – 3,65.

В двухматчевом противостоянии также несколько выше оцениваются шансы португальского клуба. На выход "орлов" в полуфинал турнира принимаются ставки с коэффициентом 1,79. Итоговый успех "нерадзурри" – 2,05.

Перед матчем против итальянского клуба "Бенфика" в чемпионате Португалии на своем поле уступила "Порту" (1:2). Сейчас лиссабонцы с 71 очком возглавляют национальное первенство, опережая "драконов" на 7 баллов.

"Интер" в последнем матче на выезде не сумел обыграть "Салернитану" (1:1) в рамках Серии А. Команда Симоне Индзаги с 51 очком идет пятой в чемпионате Италии с одним баллом отставания от зоны Лиги чемпионов.

Напомним, победитель пары "Интер" – "Бенфика" в полуфинале встретится с триумфатором дуэли "Милан" – "Наполи".

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